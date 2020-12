Maltempo: albero si abbatte su auto servizio vigili Savona

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Due agenti della polizia locale di Savona, interrvenuti per la messa in sicurezza di un tratto della provinciale 29 di Cadibona per la caduta di un albero quando un altro albero si è abbattuto sull'auto di servizio sfondando il parabrezza. Il vicecomandante Luciano Angeleri e un collega che erano a bordo non sono rimasti feriti. La provinciale è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici della Provincia e i volontari della Protezione Civile per mettere in sicurezza l'area. (ANSA).