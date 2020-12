A Dolceacqua un piano di rigenerazione urbana da 12 mln

(ANSA) - DOLCEACQUA, 02 DIC - La costruzione di un nuovo plesso scolastico, con annesse aree sportive; la riqualificazione attraverso la creazione di nuovi posteggi e altre aree comuni e il recupero e il riuso di edifici in funzione turistico-ricettiva. Sono le principali aree di intervento del progetto rigenerazione urbana "Dolceacqua 20-30" che prevede la riqualificazione urbana dell'antico borgo medievale dei Doria in un periodo di dieci anni con investimenti per circa dodici milioni. "L'amministrazione si è data un obiettivo ambizioso, pensando a interventi che possano contribuire allo sviluppo del futuro del Comune", ha affermato il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, nel pomeriggio, alla presentazione del progetto, alla presenza dell'assessore regionale all'Urbanistica, Marco Scajola; del progettista Giacomo Pallanca e dei tecnici del Comune. "I numeri - ha aggiunto - ci dicono che Dolceacqua è in costante crescita demografica e a questo aspetto fondamentale è necessario affiancare, sulla scorta di altri esempi virtuosi nazionali e internazionali, anche una crescita della qualità della vita e dell'economia locale. Altro obiettivo è quello di attrarre investitori privati internazionali, certi che la crescita economica del paese legata alla qualità della vita, che aumenterà con gli interventi previsti, e quella esponenziale turistica, potranno creare un forte interesse". La Regione Liguria ha contribuito in maniera significativa al progetto "con un importo di 4 milioni e 370 mila euro - ha dichiarato Scajola -attraverso il bando triennale di edilizia scolastica, deliberati nel maggio 2020, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico, che avrà un costo complessivo di circa 6 milioni di euro". (ANSA).