Anziano muore investito, autista indagato omicidio stradale

(ANSA) - SAVONA, 01 DIC - Un uomo di 81 anni, Luciano Sicco, è morto ieri sera in seguito ai traumi riportati dopo essere stato investito da un'auto a Dego (Savona). L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma le sue condizioni sono parse da subito critiche. In serata il decesso. L'uomo, vedovo e padre di quattro figlie, era stato consigliere comunale del paese.

Secondo quanto ricostruito aveva parcheggiato e stava attraversando la strada per raggiungere un negozio quando un automobilista di 56 anni lo ha investito. Ora la Procura di Savona ha aperto una indagine per omicidio stradale. L'auto è stata posta sotto sequestro, e sulla salma è stata disposta l'autopsia per stabilire se a ucciderlo sia stato il trauma cranico o se esistano concause quali malori o patologie. (ANSA).