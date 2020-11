Pugni a donna con neonato in braccio per rubarle telefono

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Ha picchiato una ragazza di 35 anni che aveva in braccio il figlio di cinque mesi per rubarle il cellulare. È successo in via Rivarolo.

L' aggressore, un marocchino di 49 anni, è stato arrestato dagli agenti delle volanti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha sfilato il telefonino dalla borsa della mamma. Quando lei se n'è accorta ha iniziato a prenderla a pugni sulle braccia e sulle mani provocandole contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. A soccorrere la donna sono stati i passeggeri di un bus che hanno bloccato il ladro e chiamato la polizia. (ANSA).