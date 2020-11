Samp, domani test decisivo per Quagliarella

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Domani test decisivo per il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella che ha saltato il derby di Coppa Italia perso 3-1 a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Oggi l'attaccante ha effettuato partitelle e allenamento specifico in palestra insieme ai compagni di squadra che non sono stati impiegati contro il Genoa. C'è fiducia nell'ambiente doriano per averlo a disposizione lunedì nella gara in trasferta col Torino dell'ex Marco Giampaolo. Per quella sfida rientreranno anche i difensori Tonelli e Augello che hanno scontato il turno di squalifica domenica contro il Bologna. (ANSA).