Aggredito da proprietario moroso

Un operatore dell'Aiga, l'azienda che gestisce il ciclo integrato delle acque a Ventimiglia, è stato aggredito, insultato e strattonato, durante un'operazione anti morosità. Antonino Pullino, questo il suo nome, si era recato in casa di un utente di località Trucco, proprietario di diversi appartamenti, per installare una valvola che blocca l'erogazione di acqua dopo alcune decine di solleciti relativi a bollette insolute per un ammontare di diverse migliaia di euro. E' stato allora che si è rivolto all'operatore insultandolo e strattonandolo. Quest'ultimo è stato poi portato in ospedale ed ora si trova in infortunio di quindici giorni.

Nei confronti dell'aggressore è stata presentata una denuncia in polizia e l'Aiga ha già fatto sapere che si costituirà parte civile a tutela dell'azienda. Sul caso intervengono il Filctem Cgil di Imperia e la Camera del Lavoro, che in una nota esprimono sdegno e solidarietà per l'accaduto. "Il lavoratore, inviato a compiere un'operazione di intervento su un'utenza morosa ha subito prima un'aggressione verbale e poi fisica, riportando conseguenze tali da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso - si legge -. Ovviamente siamo già attivi per fornire tutta l'assistenza necessaria dal punto di vista sindacale, per gestire l'infortunio, e legale, a tutela del lavoratore". (ANSA).