Comune Genova, Bertorello nuovo presidente consiglio

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Federico Bertorello è il nuovo presidente del consiglio comunale di Genova. La votazione oggi pomeriggio durante la seduta del consiglio. Avvocato, 40 anni, della Lega, prende il posto del collega di partito Alessio Piana che, eletto in consiglio regionale resta consigliere anche a Tursi ma senza ulteriori cariche. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto e, per la prima volta, anche via mail per consentire di votare con la garanzia della riservatezza anche i consiglieri che - possibilità contemplata nel periodo covid - hanno preferito assistere alla seduta da remoto. La nomina avviene a un mese di distanza dall'ultimo rimpasto nella giunta Bucci e all'insediamento della giunta regionale, in base a dinamiche ed equilibri tra le due amministrazioni. Equilibri che non hanno lasciato soddisfatti tutti i partiti di maggioranza se, fino all'ultimo minuto, c'era fibrillazione tra i banchi dell'aula rossa. Una condizione che ha portato nei giorni scorsi il sindaco Marco Bucci a chiarire ai gruppi che chi non avesse votato per Bertorello avrebbe dovuto uscire dalla stessa maggioranza. Tra le voci circolate in buvette anche quella che i consiglieri di maggioranza si siano dati una sorta di "codice di voto" sule schede anonime per smascherare eventuali franchi tiratori. Il rischio per il centrodestra era che qualcuno potesse indirizzare la propria preferenza su un candidato alternativo. Così non è stato. (ANSA).