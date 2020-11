Truffe a anziani, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - I carabinieri hanno arrestato due uomini, di 23 e 24 anni di Napoli, che avevano truffato due anziani a Sestri Levante e Bergeggi con la tecnica del parente rimasto coinvolto in un finto incidente. I militari di Sestri Levante contestano ai due anche cinque tentati raggiri tutti a fine giugno. Le vittime dei due trasfertisti erano tutti anziani tra i 79 e gli 89 anni. L'indagine è partita dalla truffa a una donna di 86 anni. La vittima era stata contattata al telefono da un finto avvocato che le spiegava che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale ed era stato arrestato. A quel punto il finto legale passava al telefono un finto carabiniere che chiedeva un cauzione di cinque mila euro per scarcerare l'uomo.

Dopo la telefonata, l'anziana aveva messo insieme 400 euro e alcuni gioielli consegnandoli a un finto funzionario. I militari sono riusciti a recuperare la targa dell'auto usata dai due e a fermarli. A bordo della vettura erano nascosti i gioielli della vittima e 3.600 euro in contanti.

Dalle indagini si è risaliti a un'altra vittima che a Bergeggi aveva consegnato tre mila euro sempre dopo la telefonata del finto legale. I militari hanno scoperto che le telefonate partivano da Melito di Napoli e sono state originate da schede telefoniche intestate a persone straniere. (ANSA).