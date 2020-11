Covid:-70% accessi Ps ospedale ponente Genova rispetto picco

Il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, l'ospedale di riferimento covid per il ponente di Genova, oggi pomeriggio ha registrato un calo del 70% degli accessi rispetto al picco della pandemia tre settimane fa passando da una media di 150-160 visite in contemporanea a 45.

Sono 24 i pazienti in osservazione breve intensiva in corso al Villa Scassi, erano oltre cento fino a due-tre settimane fa.

Anche il pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova che durante il picco covid era stato costretto a utilizzare la camera calda delle ambulanze per ospitare i pazienti sulle barelle ha liberato l'area da cinque giorni. (ANSA).