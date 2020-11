Sanremo, partorisce in casa guidata dal 118 al telefono

Una donna di 25 anni ha partorito stamani nella propria casa a Sanremo, grazie alle indicazioni che la centrale operativa del 118 ha fornito per telefono al marito. La neo mamma, che ha dato alla luce un bambino, non ha fatto a tempo a raggiungere l'ospedale: dopo la rottura delle acque, non attesa, il travaglio è avanzato più velocemente del previsto. Così il papà ha chiamato il numero unico delle emergenze 112 e l'operatore lo ha messo in contatto col personale sanitario. Seguendo passo passo le indicazioni ricevute al telefono, la donna è riuscita a dare alla luce il bambino in tutta sicurezza. Mamma e figlio sono stati successivamente portati in ospedale a Imperia in ambulanza.

