Covid: Toti, Liguria 'gialla' non prima due settimane

"A oggi l'indice Rt in Liguria secondo i nostri calcoli è intorno a 1,06-1,07, questa settimana sarà fondamentale per vedere l'andamento dei dati. Se entro la fine del mese l'Rt scende sotto 1 e il numero di ricoverati comincia sensibilmente a scendere potremo ragionare di interventi ampliativi". E' lo scenario prospettato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio a 'Un giorno da pecora' su Radio 1. "Qualche giorno della Liguria zona arancione sicuramente sì", ha detto Toti ipotizzando almeno "una settimana di prudenziale zona franca".

"La possibilità che la Liguria diventi regione rossa? Non la prendo neanche in considerazione", ha aggiunto. "Se entro la fine del mese calerà la pressione sui nostri ospedali e l'Rt scenderà sotto l'1 chiederemo al Governo di passare in zona gialla". (ANSA).