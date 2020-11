Covid: Lerici, corsa sul lungomare all'alba e dopo tramonto

(ANSA) - LERICI, 07 NOV - Per contenere la diffusione del covid c'è anchi che pensa di fissare il periodo orario in cui si può correre sul lungomare. Accade a Lerici (La Spezia) dove questa attività sportiva è permessa solo all'alba e dopo il tramonto. Lo stabilisce una ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Paoletti che dispone gli orari nei quali i runner possono frequentare il lungomare tra Lerici e Santerenzo. In particolare l'attività sportiva della corsa sarà permessa dalle 5 alle 8.30 e dalle 19 alle 22.

L'ordinanza prevede inoltre che i pedoni circolino a senso 'unico', utilizzando sempre il marciapiede a destra rispetto alla loro direzione di marcia, provvedimento che era stato già adottato nei mesi dopo il lockdown di primavera.

In estate a Lerici il Comune aveva adottato un capillare sistema di contingentamento e prenotazione di spiagge e scogli, proprio per evitare il rischio assembramenti arrivando a destinare alcune aree ai residenti, altre ai turisti (ANSA).