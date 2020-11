Bucci, a Genova pronto un distretto per la silver economy

"La silver economy, con tutte le attività ad essa collegate, costituisce, per Genova, uno degli asset di sviluppo. Per le peculiarità climatiche e ambientali, per i servizi che offre la nostra città rappresenta una reale opportunità di sviluppo economico su cui l'amministrazione comunale intende continuare a puntare". Il sindaco di Genova Marco Bucci apre la terza edizione del Silver Economy Forum, che ha preso il via questa mattina e proseguirà fino a sabato, interamente online annunciando la nascita di un "Silver economy district" che integri università centri di ricerca, imprese tecnologiche, sistemi assistenziali, sanitari e assistenziali e ricerca medica. Un modello da esportare che contribuisca alla crescita economica del territorio e alzi la qualità della vita degli over 65. "Ci sono aree della città, il centro storico, la parte circostante il nuovo ponte San Giorgio, che dedicheremo specificamente a creare realtà residenziali specifiche per la Silver age" spiega Bucci. Al forum, a cui ha partecipato fra gli altri anche la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, il tema di quest'anno è stata la prevenzione, particolarmente significativa in tempi di Covid proprio per i "silver", ma più in generale l'invecchiamento della popolazione crea nuove esigenze a livello territoriale e nazionale e nuove opportunità economiche e opportunità di lavoro per i giovani. Qualche dato: oggi la Silver Economy in Italia vale 200 miliardi, quasi un quinto dell'intero ammontare dei consumi delle famiglie e nel 2030 la quota salirà al 25% del totale. Genova e la Liguria sono i territori con il più alto indice di invecchiamento in Italia e in Europa. La Liguria è la regione più longeva d'Italia con il 28,5% degli anziani. A Genova gli over 65 sono poco più di 242 mila (il 28,4% del totale). (ANSA).