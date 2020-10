Artigiano in Fiera diventa digitale

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - La venticinquesima edizione di Artigiano in Fiera, la più grande fiera internazionale dell'artigianato aperta al pubblico, diventa digitale e sarà live dal 28 novembre al 20 dicembre. Lo ha annunciato Ge.Fi Gestione Fiere Spa.

La manifestazione si presenta dunque in una veste inedita e innovativa, introducendo una novità che permetterà agli artigiani di presentarsi ugualmente al loro pubblico. Per effetto delle disposizioni anti-Covid contenute nell'ultimo DPCM, Ge.Fi. ha sviluppato una piattaforma che, da una parte, consentirà agli artigiani il racconto del loro lavoro e la vendita dei prodotti e, dall'altra, ai visitatori un'esperienza di shopping online, in un arco temporale più dilatato: dal 28 novembre al 20 dicembre 2020.

"Siamo evidentemente impossibilitati a realizzare il nostro evento nei padiglioni di Fieramilano - spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. -. Tuttavia, Artigiano in Fiera si farà e sarà Artigiano in Fiera Live, con un forte appello affinché i visitatori possano ritrovare, riconoscere e valorizzare il lavoro degli artigiani, acquistando la bellezza e l'unicità dei loro prodotti.".

SecondoGeFi, "la nuova modalità conferma la possibilità per numerose microimprese italiane di mantenere e sviluppare il contatto con il pubblico creato negli anni precedenti, grazie al network di vendita Artigiano in Fiera che ha sempre rappresentato un momento importante e strategico per la visibilità della loro attività, a livello nazionale e internazionale".

Ogni artigiano, infatti, avrà uno spazio all'interno di questa vetrina digitale che lo connetterà con il pubblico, aprendo virtualmente i laboratori e mostrando le più significative produzioni, disponibili per l'acquisto. Per sostenere ulteriormente quest'esperienza, Ge.Fi. si farà carico delle spese di spedizione. (ANSA).