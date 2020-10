Covid: 15 decessi e oltre 900 malati in ospedale

Continuano a salire le persone che finisco in ospedale per il covid-19. In Liguria ce ne sono 924, 42 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In terapia intensiva ci sono 46 malati, uno in più di ieri. I decessi sono 15, per un totale da inizio pandemia di 1733, e tutti avvenuti in ospedali genovesi tranne uno al San Paolo di Savona. L'età media delle vittime, 7 donne e 8 uomini, è di 83 anni.

I nuovi positivi sono 926 a fronte di 6340 tamponi: ieri erano 1127 su 6357 test. L'area metropolitana di Genova è quella dove il viru circola di più: 682 nuovi casi, seguita dallo Spezzino con 91, l'Imperiese con 77 e il Savonese con 65. Nella Asl4 del Tigullio i nuovi positivi sono 11. Complessivamente i positivi sono 12.311, 192 più di ieri. In provincia di Genova sono 8290, alla Spezia 1299.

In isolamento domiciliare ci sono 6554 persone, 479 più di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 5854, 295 più di ieri.