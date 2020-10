Chiavari, scolmatore per Rupinaro

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Il progetto preliminare del canale scolmatore del torrente Rupinaro di Chiavari ha ottenuto questa mattina il via libera dalla conferenza dei servizi. Per la messa in sicurezza di gran parte dell'abitato, dunque, l'amministrazione comunale ha scelto l'opzione del canale scolmatore invece dell'ipotesi dell'abbassamento del letto del torrente con l'innalzamento degli argini e il rifacimento di alcuni ponti pensato in precedenza. L'opera ha un valore di 35 milioni di euro. "Adesso è necessario attendere che Regione Liguria inserisca tale progetto all'interno del piano regionale degli interventi di messa in sicurezza - dichiara il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua - e poi partirà la caccia ai finanziamenti".

