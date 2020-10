Comune Genova, nasce canale unico per segnalazioni cittadini

Un canale unico per le segnalazioni dei cittadini, uno strumento online di cui si dota il Comune di Genova per ricevere informazioni su criticità o malfunzionamenti e suggerimenti e che nello stesso permetterà ai genovesi di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle loro richieste. "Potranno conoscere a quale ufficio sono state affidate, a che punto sono e, con una notifica, scopriranno quando sono state evase", scrive Palazzo Tursi in una nota. La novità inizia con una sperimentazione: cento cittadini, i primi che si proporranno attraverso un form online, diventeranno le prime sentinelle e segnalatori. Poi, in un secondo momento, la piattaforma verrà aperta a tutti. Per poter effettuare l'attività di segnalazione e quindi utilizzare la piattaforma basterà autenticarsi tramite Spid (sistema pubblico identità digitale) o registrarsi una prima volta. "Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy", si legge ancora nel comunicato. Questo è il link per iscriversi come tester: https://bit.ly/2HFgsFi. Il link sarà aperto fino a sabato 31 ottobre. (ANSA).