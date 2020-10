Maltempo: scattata l'allerta arancione nel centro-ponente

Sono entrate in allerta meteo 'arancione' dalle 7 le zone del centro-ponente della Liguria e dalle 8 quelle dell'entroterra di centro-levante. L'allerta arancione scatterà poi alle 12 sul levante, mentre per l'imperiese resta gialla tra le 00.00 e le 19.00 (bacini medio e piccoli). Rovesci e piogge diffuse continuano a interessare il centro Ponente , segnala Arpal. Nell'ultima ora si sono registrati 15.2 millimetri a Montenotte Inferiore (Savona).

L'intensità oraria massima si è registrata a Mele (Genova) con 30.8 millimetri di pioggia caduti tra le 3.30 e le 4.30 di questa notte.

Nelle ultime 12 ore 84.2 millimetri totali sono caduti a Barbagelata (Lorsica, Genova), 79.8 a Monte Pennello (alle spalle del Ponente genovese).

I venti meridionali sono forti con raffiche di burrasca o burrasca forte: 151.6 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova), 132.5 a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova), 106.2 a Monte Pennello (Genova) mentre, nel capoluogo regionale, Punta Vagno ha toccato i 72 km/h.

Temperature minime elevate: località più fredda Poggio Fearza (oltre 1800 metri s.l.m) con +3.5°C, mentre in costa ci sono valori sopra i 15º: Imperia 15.7, Savona 16.4, Genovs 17.1 e La Spezia 16.7. (ANSA).