Erg: realizzerà due parchi eolici in Francia per 27 MW

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Erg si è aggiudicata con due progetti il sesto bando d'asta dedicato all'eolico onshore indetto dal Ministère de la Transition écologique et solidaire francese per la realizzazione di due parchi eolici da 27 MW: Parc Eolien des Bouchats (Champagne I) di 19,8 MW situato nella regione Grand-Est e Wp France 10 (Vallée de l'Aa 2 Extension) di 6,9 MW nella regione Hauts-de-France. Lo annuncia l'azienda in una nota.

I due parchi avranno complessivamente una produzione stimata a regime di circa 66 GWh annui pari a 36 kt di emissione di CO2 evitata all'anno, equivalenti al fabbisogno di circa 22.500 famiglie.

L'investimento complessivo è pari a 33 milioni di euro.

(ANSA).