Genoa: Maran, paghiamo i tanti giorni di inattività

Una sconfitta segnata dal contagio quella del Genoa che a quattro giorni dal ritorno in campo a Verona si ritrova con ancora molti elementi indisponibili e pochi allenamenti di gruppo. Eppure i rossoblù per oltre metà gara hanno tenuto testa all'Inter. "Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Nel secondo tempo stavamo giocando meglio che nel primo poi però c'è stata la loro giocata che ha portato al vantaggio". Rolando Maran analizza così la sconfitta. "Purtroppo - ha spiegato il tecnico del Genoa - paghiamo i tanti giorni di inattività. Tra i miei giocatori c'è chi ha fatto veramente pochi allenamenti e alla fine questo lo vedi in campo. Il derby? Sono convinto che i ragazzi, per come lavorano e per come si stanno impegnando, sapranno caricarsi per bene per giocarsi una partita così importante".