Covid: Bucci, a Genova non si sono zone rosse o aree ghetto

L'ordinanza sul comune di Genova "serve solamente per scopi di natura sanitaria. Vorrei sottolineare che si può andare in Centro Storico a cena o dopo cena, basta soltanto entrare in un esercizio, stare seduti. Non è assolutamente vero che ci sono zone rosse o dove non si può circolare. Sono zone di alta attenzione. Non si tratta di ghettizzare nessuna area della città". Lo ha chiarito il sindaco Marco Bucci in merito alle disposizioni su alcune zone definite di Genova, in vigore da oggi, in base alle quali dalle 21 alle 6 in città si può circolare solo per recarsi in esercizi commerciali o abitazioni. (ANSA).