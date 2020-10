Foibe: distrutta lapide a Rapallo sotto monumento martiri

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Ieri notte dei vandali hanno distrutto la targa posta ai piedi del monumento dedicato dalla città di Rapallo (Genova) ai Martiri delle foibe, posizionato nell'omonimo piazzale antistante l'ingresso del Cimitero di San Pietro. Lo denuncia il Comitato 10 febbraio invitando il Comune di Rapallo a ripristinare al più presto la targa distrutta.

"Esprimiamo sdegno e condanna per questo vile gesto - dichiara in una nota il presidente Emanuele Merlino -, un atto vandalico che prende forza dai giustificazionismi sul dramma delle foibe e dell'esodo. Le dichiarazioni che l'Anpi ha fatto contro l'intitolazione a Norma Cossetto, che ricordiamo è Medaglia d'Oro al Merito Civile, dei giardini pubblici di Pescara, Assisi e Siena, rischiano di creare terreno fertile per questi atti vandalici." "Chi distrugge le targhe ai Martiri delle foibe - prosegue Merlino - cerca di tappare la bocca a tutti noi, vuole che di questa tragedia non si parli. Per questo dobbiamo intensificare l'informazione e organizzare eventi capaci di costruire una memoria condivisa. Con l'occasione, il nostro Comitato propone di apporre una targa, in occasione del centenario della firma del Trattato di Rapallo, simile a quella che già esiste nell'androne del Palazzo comunale. (ANSA).