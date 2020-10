Discarica in sito protetto,condannato ex sindaco Castiglione

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Sono stati tutti condannati a un anno e mezzo ciascuno alcuni degli imputati per la vicenda della discarica 'camuffata' da riqualificazione ambientale a Castiglione Chiavarese, all'interno di un Sito di interesse comunitario.

Tra i condannati, per falso e abuso d'ufficio, anche l'allora sindaco Giovanni Collorado e l'avvocato amministrativista e professore universitario Daniele Granara, oltre al componente delle commissioni comunali edilizie e del paesaggio Gianni Peruggi e l'allora responsabile dell'Utc Giacomo Bregante, il progettista Gabriella Innocenti e l'impresario Paolo Neve.

Assolto l'allora direttore dei lavori, Cristiano Riccamboni.

L'indagine, coordinata dal nucleo investigativo dei carabinieri forestali, riguardava il tentativo di realizzazione di una discarica di materiali da scavo, facendola passare per un'opera di riqualificazione ambientale che avrebbe permesso di smaltire, in una valle di località Gavornie, circa mezzo milione di metri cubi di rifiuti.

La Commissione edilizia comunale, secondo l'accusa, per fare proseguire l'iter amministrativo, aveva verbalizzato la falsa esistenza della valutazione di incidenza ambientale, obbligatoria per avviare una pratica edilizia all'interno di un Sic. I militari avevano però bloccato l'opera che non è stata più realizzata. (ANSA).