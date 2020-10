Sovraffollati Ps genovesi, Alisa attiva 2 ospedali

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - "A partire dalla mattina di oggi, lunedì 19 ottobre, si è verificato un sovraffollamento nei Pronto soccorso dell'area metropolitana dove si sono sommati la normale attività del lunedì e l'arrivo di numerosi pazienti con sintomatologia Covid correlata, molti dei quali provenienti da residenze sociosanitarie". Lo comunica l'agenzia ligure per la salute Alisa che annuncia l'attivazione "nel più breve tempo possibile di due ospedali Covid-dedicati: l'ospedale Evangelico di Voltri e il Padre Antero Micone di Sestri ponente". Prosegue inoltre, attraverso le procedure che sono state previste in Liguria l'attivazione di posti letto extra-ospedalieri sul territorio genovese a supporto dei pazienti covid positivi che, superata la fase acuta, possono essere dimessi in sicurezza ma necessitano di una medio- bassa complessità assistenziale prima del loro rientro al domicilio.

