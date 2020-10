Depositi costieri Genova alla foce del Polcevera con voti Iv

Nessun colpo di scena in consiglio comunale a Genova. L'aula era chiamata a votare la delibera della giunta che di fatto dà il via libera al trasferimento dei depositi chimici Carmagnani e Superba alla foce del Polcevera, a Sampierdarena. Il consiglio ha approvato la delibera, affrontata la scorsa settimana in commissione. La maggioranza di centrodestra e due consiglieri di Italia Viva (Mauro Avvenente e Pietro Salemi) hanno votato a favore (l'altra renziana, Maria José Bruccoleri, si è astenuta). Ubaldo Santi (Gruppo Misto) e Paolo Putti (Chiamami Genova) hanno votato contro mentre Pd, M5s e Lista Crivello non hanno partecipato alla votazione. La delibera, un documento tecnico che modifica il piano di rischio aeroportuale, rappresenta un passo avanti per il dislocamento del "petrolchimico" dal quartiere di Multedo dove si trova vicinissimo alle abitazioni. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha più volte presentato questa operazione come una delle priorità della giunta.