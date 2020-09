Covid in Francia, Cirio e Toti chiedono vertice a governo

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Un 'vertice urgente' sulle misure da adottare per l'emergenza Coronavirus in Francia. Lo chiedono al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri degli Esteri Luigi Di Maio e della Salute Roberto Speranza i presidenti di Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti.

Cirio e Toti hanno concordato la richiesta oggi, in un colloquio telefonico, alla luce della preoccupante evoluzione dei contagi nel paese transalpino, che confina con Piemonte e Liguria. (ANSA).