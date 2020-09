Spray per bloccarlo, per l'uomo è quinto arresto in un anno

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per fermarlo dopo che aveva colpito con calci e pugni gli agenti che lo avevano fermato per un controllo. Il giovane, un senegalese di 27 anni, è stato notato per il suo abbigliamento "bizzarro", una vivace maglietta viola e una vistosa collana, gli stessi capi descritti da un settantenne che era stato rapinato della collanina d'oro in piazza della Commenda alcuni giorni prima.

Quando gli agenti lo hanno fermato, il giovane ha iniziato a sferrare colpi tanto da ferire i poliziotti. Per bloccarlo gli agenti hanno usato lo spray. Per lo straniero è il quinto arresto in un anno: i precedenti erano avvenuti per spaccio di droga. (ANSA).