++ Calcio: Genoa, tutti negativi al primo tampone ++

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Sono risultati tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti giocatori e staff tecnico del Genoa in seguito alla positività al Covid 19 riscontrata in Mattia Perin. Tutti i componenti del gruppo, come da protocollo, saranno sottoposti a nuovi, tamponi, i cui risultati arriveranno domani mattina. In caso di conferma della negatività la squadra partirà per Napoli con un volo charter. Se dovessero emergere positività la Lega calcio deciderà cosa fare. (ANSA).