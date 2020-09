Covid: chiuso palasport Diano, 9 casi in scuole imperiesi

Il palazzetto dello sport di via Diano Castello, a Diano Marina, prevalentemente gestito dalle associazioni sportive della pallavolo, è stato chiuso dopo che una atleta è stata trovata positiva al Covid. Dall'Asl si apprende che per i frequentatori della struttura non è stata disposta la quarantena, ma l'autoisolamento nel caso in cui si presentassero i sintomi, in quanto il protocollo sanitario anti Covid è sempre stato rispettato. Nel frattempo sale a 9 il bilancio dei contagi nelle scuole della provincia di Imperia. In particolare l'Asl segnala 5 studenti nel distretto scolastico di Imperia; due studenti e un operatore in quello di Ventimiglia.

In tutti i casi è stato attuato il protocollo antiCovid (ANSA).