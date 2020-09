Covid: Genova, mascherina obbligatoria h24 in centro storico

"Abbiamo la presenza di un potenziale cluster nel centro storico quindi per salvaguardare la salute di chi ci vive e quella di tutta la città abbiamo deciso di prendere determinate misure precauzionali: estenderemo l'uso della mascherina, all'aperto, 24 ore su 24, indipendentemente dalla distanza interpersonale, in un'area del centro storico". Lo hanno annunciato il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti dopo i nuovi casi di covid tracciati a Genova, 63 nelle ultime 24 ore. Non sono previste altre misure restrittive. L'area comprende il porto antico, la stazione Principe, piazza Matteotti e via Ravasco. L'ordinanza sarà firmata in serata.

Dal provvedimento saranno esclusi i runner. Previste sanzioni fino alla chiusura dei locali del centro storico che non rispettano l'obbligo di mascherina tra i propri clienti. "Il cluster del centro storico continua ad alimentare il ricovero di pazienti negli ospedali soprattutto verso il Galliera" commenta Toti". "Vogliamo stroncare il potenziale cluster sul nascere", sottolinea Bucci.

"Nell'area dell'ordinanza chiediamo a tutti il rispetto delle regole perché così facendo abbiamo davvero un'alta possibilità di risolvere il problema", spiega il sindaco Bucci. L'ordinanza sarà accompagnata da un elenco dettagliato delle vie interessate, non ha scadenza. "In base all'aggiornamento sull'andamento dei casi che avremo nei prossimi due giorni decideremo se estendere ulteriormente le misure", aggiunge Bucci, che avverte: "La movida sarà possibile - dice - ma bisognerà farla utilizzando la mascherina, ci saranno controlli, anche severi nei locali, saranno possibili chiusure per chi dovesse sgarrare, ma dobbiamo applicare misure più restrittive per evitare di castigare ulteriormente l'economia". Interessati, in sostanza, tutti i vicoli del centro storico e il porto antico.