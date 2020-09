Orlando, in Liguria nuovo centrosinistra

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - "In questa regione costruiamo qualcosa per l'avvenire, quello che abbiamo fatto qui è quello che dobbiamo fare nel Paese. Cioè mettere insieme forze che hanno avuto una origine diversa per costruire una rigenerazione di quello che io chiamo il nuovo centrosinistra". Lo ha detto il vicesegretario del PD Andrea Orlando oggi a Spezia durante la chiusura della campagna elettorale di Ferruccio Sansa.

"Ferruccio è la persona che poteva fare questo: autonomo dalle forze politiche, ha mantenuto la sua libertà di giudizio e ci ha chiesto di cambiare. Il centrosinistra e la coalizione che sostiene Ferruccio sono diversi dalle ultime elezioni. Il M5s oggi sostiene toni molto diversi e un progetto e il Pd mette in discussione anche quello che ha fatto quando era al governo di questa regione. Queste sono le elezioni in cui si gioca in particolare la natura della sanità - ha aggiunto Orlando -, se sarà più pubblica o più privata. Il centrosinistra in passato non ha detto con sufficiente forza che la sanità deve esser pubblica" (ANSA).