Covid: 4000 test, 158 nuovi casi, ancora contagi a Spezia

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - La Liguria è arrivata a compiere 4000 tamponi in 24 ore, 3955 esattamente. I test hanno portato a individuare 158 nuovi positivi al Covid. Attualmente i positivi sono 2668, 139 più di ieri. Di questi 961 sono nella provincia di Spezia. Nel capoluogo si è sviluppato un cluster che ha portato a ordinanze restrittive, tra cui lo slittamento dell'apertura delle scuole. Qui, nelle ultime 24 ore, sono stati 88 i nuovi positivi (52 contatti di caso confermato, 36 scoperti con screening). Poi la maggior parte di altri positivi si trova nella provincia di Genova con 1068 casi, 212 sono a Savona, 133 a Imperia, 95 sono residenti fuori regione e 199 sono in attesa di verifica.

Tra i nuovi casi, oltre agli 88 della Spezia, 54 sono nella Asl3 di Genova, di cui uno in una struttura sociosanitaria, 11 nell'Imperiese, 3 nel Savonese e 2 nella Asl4 del Tigullio.

Gli ospedalizzati sono 157, 7 in più di ieri, 16 sono in terapia intensiva. Di questi 83 sono negli ospedali spezzini (7 in intensiva), due casi più di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 1257 persone, 49 più di ieri, e in sorveglianza attiva 2217. (ANSA).