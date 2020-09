Comandante Cc vede sindaco Santa

Incontro questa mattina, nella sala consiliare del municipio di Santa Margherita Ligure, per dare il benvenuto al nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure, il capitano Gianluca Carpinone, accompagnato dal comandante della Stazione, il maresciallo Pier Paolo Piras. Ad accoglierlo il sindaco, Paolo Donadoni, il vicesindaco, Emanuele Cozzio, l'assessore Valerio Costa, i consiglieri comunali Patrizia Marchesini e Franco Fati, il comandante della Polizia Locale Luigi Penna e la vicecomandante Laura Adami.

Il sindaco ha illustrato gli impegni e i progetti che stanno coinvolgendo la città in questo periodo ribadendo l'impegno e il coordinamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, con tutte le forze dell'ordine attive sul territorio; nonché il forte investimento iniziato nel precedente mandato sulla videosorveglianza.

"L'ausilio delle telecamere è fondamentale per la nostra attività - ha ribadito il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri Santa Margherita Ligure Gianluca Carpinone - un sistema di registrazione efficace è infatti sempre di grande aiuto per noi. La forte collaborazione con le Istituzioni, l'Amministrazione Comunale e la Polizia Locale è un aspetto da non sottovalutare, così facendo si parte senz'altro dai migliori presupposti. So che al mio predecessore, il maggiore Simone Clemente, il supporto non è mai mancato e sono certo che potremo continuare su questa strada per garantire sicurezza e ordine ai cittadini di Santa Margherita Ligure e di tutto il comprensorio.

Ho assunto il mio nuovo incarico in un territorio che non conoscevo, ma di cui sto già scoprendo l'incredibile bellezza.

Un luogo stupendo con scorci meravigliosi. Mi sembra inoltre che si respiri un ottimo clima tra le persone".