Preside scuola Genova, domani banchi, bimbi strumentalizzati

"I banchi, ordinati con largo anticipo, arriveranno domani pomeriggio e nel primo giorno di scuola, che è stato un giorno di festa, abbiamo solo evitato di rimettere quelli vecchi": il dirigente scolastico dell'Istituto Castelletto di Genova, Renzo Ronconi ha giustificato così la foto, diventata virale, che ritrae i bambini della scuola elementare in ginocchio che usano le sedie come banchi per scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra. "La foto - ha spiegato il preside - ritrae bambini che, durante una attività didattica stanno disegnando sereni in libertà: una ingenuità da parte dell'insegnante farla girare ma sbagliato e grave strumentalizzarla, strumentalizzando, con essa, soprattutto i bambini".