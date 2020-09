Coronavirus: 82 nuovi contagiati in Liguria

La Liguria registra 82 nuovi casi di covid. E' quanto emerge dal bollettino della Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. Non si registrano per fortuna nuove vittime, mentre il numero di ricoverati cresce ancora: 108 nel complesso (6 in più), dei quali 12 in terapia intensiva. I tamponi sono stati 2.712. Tra i nuovi contagi, 53 risultano nell'asl 5 del 'cluster spezzino'.

Tra questi ultimi 28 sono contatti di caso confermato, 2 accessi all'ospedale e 23 da attività di screening. Nell'Asl 3 genovese, sono 20 i nuovi contagiati. (ANSA).