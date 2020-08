Teatro: sul Tir del Nazionale dalla Pozzi alla Marinoni

Applausi ieri sera in piazza della Vittoria a Genova per 'Elena' il monologo scritto da Ghiannis Ritsos e interpretato da una grande Elisabetta Pozzi, ospite del Tir, il palcoscenico ambulante ideato da Davide Livermore per il Teatro Nazionale.

La Elena raccontata da Ritsos non è la bellissima donna capace di provocare guerre cruenti, ma la sua ombra ormai invecchiata che vive in un oscuro locale, quasi un night, dimenticata da tutti. Un musicista (Daniele D'Angelo) passa dalla tastiera alla chitarra a qualche strumento a percussione e assicura un tappeto sonoro continuo ed efficace. E lei, la ex vamp, racconta a un immaginario interlocutore le sue sensazioni, i suoi ricordi annebbiati o volutamente archiviati. Bella rilettura curata dal regista Andrea Chiodi e interpretata magistralmente da Elisabetta Pozzi che prima dello spettacolo, monologo nel monologo, ha voluto esprimere il disagio del momento, il malessere del mondo dello spettacolo dal vivo, la maggior parte del quale non è ancora stato in grado di ripartire nella indifferenza generale.

Giovedì il Tir sarà a Villa Bombrini a Genova Cornigliano per accogliere la prima nazionale di 'La Gilda', protagonista Laura Marinoni. Tratto da 'La Gilda del Mac Mahon' di Giovanni Testori, lo spettacolo è un progetto di Laura Marinoni e del pianista Alessandro Nidi. Insieme l'hanno pensato come una "cantata teatrale" con cui tornare in scena dopo i mesi del lockdown, raccontando una Milano che non c'è più ma che attraverso i racconti di Testori torna a mostrarsi densa e viva come non mai. (ANSA).