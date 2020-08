Torta Fieschi ricorda Covid, sanitari fanno coppia nobiliare

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - La Torta dei Fieschi , la storica manifestazione della città di Lavagna, che si volge il 14 agosto di ogni anno, è dedicata a chi combatte il Covid. La 71/a edizione si è svolta in forma ridotta ai piedi della basilica di Santo Stefano ed ha avuto come protagonisti. una dottoressa dell'ospedale di Lavagna, Valeria Roustan, nel ruolo della nobildonna, e un infermiere del 118, Massimiliano Del Rio, in quello del conte. Entrambi hanno indossato la mascherina.

La festa rievoca il matrimonio, avvenuto nel 1230, tra il conte Opizzo Fiesco e la nobildonna senese Bianca de' Bianchi, con una sontuosa sfilata in costume per le strade della città e il taglio simbolico della mastodontica torta di oltre 10 quintali che, secondo la tradizione, i due sposi avrebbero donato alla popolazione per festeggiare l'unione tra i loro due casati.

