Auto si ribalta a Genova, feriti

Spettacolare incidente stradale la scorsa notte a Genova. I vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Lungo Polcevera per soccorrere il conducente di una vettura che ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa sul tetto. Due dei tre occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco e consegnati alle cure del 118. Sono in corso accertamenti della polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.