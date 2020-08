Cantieri autostrade: ancora lunghe code su nodo Genova

Ancora code sulle tratte autostradale del nodo genovese interessate dalle verifiche e dagli interventi di messa in sicurezza delle gallerie. La situazione più critica è sulla A12 Genova-Livorno dove si impiegano fino a 80 minuti da Nervi a Chiavari a causa dei cantieri in un tratto che di solito si percorre in circa 20 minuti. In A10 coda di 2 chilometri tra Genova Pegli e Genova Pra' sempre per lavori. In A26 code tra Ovada e il Bivio A26/A10.