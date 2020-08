Salta tubatura acqua a Genova, piazza Corvetto allagata

Salta tubatura dell'acqua e allaga la centralissima piazza Corvetto, provocando disagi al traffico.

E' successo questa mattina. A causa della falla si sono riversati in strada acqua e fango, rendendo viscido l'asfalto.

Sul posto stanno operando i tecnici di Ireti e una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico.

A causa della rottura, i tecnici di Iren fanno sapere che è stato necessario interrompere l'erogazione idrica in varie vie della zona tra cui via Santi Giacomo e Filippo, Via Serra, Piazza Brignole, Via Gropallo, Via Palestro, Via Assarotti. I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto. Secondo Iren, il servizio di distribuzione idrica dovrebbe tornare alla normalità nel tardo pomeriggio.