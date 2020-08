Incendio a Bordighera fermati giovani

Un incendio doloso ha distrutto centinaia di metri quadrati di macchia mediterranea e bosco sulla collina di Montenero, a Bordighera. Secondo quanto appreso, il rogo sarebbe partito da due inneschi, per poi unirsi allargando il fronte fuoco. Per spegnere le fiamme, alte diverse metri, sono intervenuti i vigili del fuoco, squadre di protezione civile da diversi comuni della provincia e l'elicottero antincendio che ha effettuato diversi lanci d'acqua. Sul rogo indaga la polizia locale che ha fermato e identificato diverse persone, tra cui un gruppo di ragazzini trovati, in sella ai propri scooter, poco lontano dal luogo in cui sono divampate le fiamme. Visionati anche i filmati di videosorveglianza dell'area per ricostruire gli spostamenti dei piromani. (ANSA).