Mare inquinato alla foce di quattro torrenti liguri

Nonostante le acque più limpide, che rendono sempre più attraente il mare della Liguria, restano problemi in alcuni punti lungo la costa a causa di fiumi e rii, che portano alla foce inquinamento microbiologico (Enterococchi intestinali, Escherichia coli). Lo denuncia Legambiente dopo le analisi di Goletta Verde. Sulla costa di Levante in Liguria sono stati 5 i punti monitorati in provincia di Genova. Tre di questi sono risultai "fortemente inquinati": si tratta di un punto a mare di fronte la foce del torrente Nervi, nel Comune di Genova, di un punto a mare di fronte al rio San Siro a Santa Margherita Ligure, e di un punto corrispondente allo sbocco del canale nei pressi della foce del torrente Entella, tra i territori comunali di Chiavari e Lavagna. Entro i limiti di legge sono risultati i punti sulla spiaggia di fronte Rio Poggio a Bogliasco e su un punto a mare di fronte la foce del torrente Recco nell'omonima località ligure.

7 i punti indagati da Goletta Verde in provincia di La Spezia. Uno di questi è risultato 'fortemente inquinato', un punto a mare nei pressi dello scarico sotto al belvedere in località Manarola a Riomaggiore. Si tratta di un punto presso lo scarico sotto al belvedere in cui nelle settimane scorse, a causa di una rottura di una delle tubazioni, si sono verificati alcuni problemi, monitorati dalle autorità preposte "Ancora una volta - commentano Santo Grammatico e Federico Borromeo, rispettivamente presidente e direttore di Legambiente Liguria - quando l'acqua presente negli alvei dei torrenti o proveniente da rii e canali che attraversano i borghi e le città marinare liguri sfociano in mare, troviamo cariche batteriche elevate. Invitiamo gli enti preposti ad aumentare il livello di vigilanza considerato che spesso nei luoghi che troviamo inquinati, pur essendo vietata la balneazione, in molti si bagnano. Risalire rii, torrenti, canali effettuando in diversi punti le analisi biologiche potrà portare a scoprire quali e quanti scarichi non allacciati o tubature danneggiate sono presenti ed intervenire".