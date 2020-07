Barca a vela rischia affondamento

Una barca a vela lunga circa 12 metri ha rischiato di affondare a causa di un problema allo scafo ligneo che le faceva imbarcare acqua. E' successo all'alba all'interno della Marina degli Aregai, a Santo Stefano al Mare (Imperia). A salvare l'imbarcazione, ormeggiata in un molo del porto, è stato l'intervento dei vigili del fuoco che utilizzando pompe elettriche sono riusciti a tenere la barca in galleggiamento. L'intervento si è svolto sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto. L'incidente non ha causato sversamento di materiale inquinante in mare.