Covid: crescono gli ospedalizzati, uno in 'intensiva'

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Crescono gli ospedalizzati per Covid in Liguria: sono 30, tre più di ieri, e uno è in terapia intensiva, non avveniva da tempo. Non ci sono stati decessi, ormai avviene da giorni: i morti dall'inizio della pandemia sono stati 1566. Sono tre i nuovi positivi, per un totale di 1148. I test effettuati ieri sono stati 1083 per un totale di 180.830 I positivi sono così distribuiti: 142 nella provincia di Savona, 23 in quella della Spezia, 80 a Imperia, 751 a Genova, 54 sono residenti fuori regione e 98 casi sono in attesa di verifica.

Sono state registrate quattro guarigioni con doppio tampone negativo.

Per quanto riguarda il cluster legato al ristorante savonese restano 71 i positivi. Sono stati refertati 90 tamponi, tutti negativi. Il totale dei tamponi refertati è 1900. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni. (ANSA).