Regionali: Liguria; Massardo, non rotto io la coalizione

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Mi sono fatto avanti 9 mesi fa dicendo che l'unico modo per battere Toti era presentarsi uniti, non sono io che ho rotto la coalizione". Aristide Massardo, 66 anni, ex preside di Ingegneria all'Università di Genova, si presenta ufficialmente come candidato alla presidenza della Regione Liguria in una conferenza stampa per presentare il suo progetto "civico e riformista" e che si pone l'obbiettivo di "riportare al voto un 10% di liguri che non votano più", dice.

In queste ore il candidato, il quarto dopo Giovanni Toti, Alice Salvatore e Ferruccio Sansa, sta dialogando con le altre forze della coalizione che lo sostiene (Psi, +Europa, Italia Viva, Civici per il Nord Ovest) per pensare alle liste e alle candidature, anche alla luce delle novità che potrebbero essere introdotte nella legge elettorale. "Stiamo lavorando al completamento del programma, che non sarà un programma di titoli come quello che quegli altri avrebbero voluto farmi firmare", sottolinea. (ANSA).