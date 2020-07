Primo servizio nuovo elisoccorso

E' avvenuto oggi con un trasferimnento dall'ospedale Saint Charles di Bordighera all'ospedale San Martino di Genova il primo servizio del nuovo elisoccorso della regione Liguria, con base ad Albenga. Il velivolo ha caricato una donna di circa trent'anni che ha riportato una frattura a un piede in seguito a una caduta in scooter, stamani, a Camporosso. "L'elicottero con la scritta 118 Regione Liguria ha sorvolato Bordighera, mentre ero al gazebo della Lega - afferma il vice governatore della Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale -. Sono soddisfatta, perché questo servizio dà maggiore sicurezza sanitaria ad un Ponente isolato per l'incapacità di un Governo Pd-5stelle, e che è pure contrario al nuovo servizio di elisoccorso". Prosegue Viale: "Come potremmo portare i nostri malati più gravi a Genova in ospedale con le autostrade chiuse e con il servizio di elisoccorso dei Vigili del Fuoco che il Ministero vuole chiudere?".