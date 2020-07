Samp-Spal 3-0 con Linetty poi Gabbiadini

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - La Sampdoria batte la Spal 3-0 e si porta a sette lunghezze, otto contando lo scontro diretto, sul Lecce terzultimo in classifica. I blucerchiati risolvono tutto nel primo tempo, con due reti di Linetty intervallate da una splendida punizione di Gabbiadini. La ripresa serve solo per gestire: la Samp rischia solo su un tiro di Petagna che si stampa sul palo ma ottiene una vittoria che, sommata a quella di Lecce, porta al massimo stagionale il distacco dalla zona retrocessione. "Avevo chiesto ai ragazzi di partire subito forti, non avevamo mai vinto due partite di seguito. Ho detto loro: ci stiamo giocando la serie A, pensate per un attimo di essere in B, ne vale la carriera di tutti noi" ha detto Ranieri, soddisfatto ma cauto: "Abbiamo vinto due battaglie cruciali ma bisogna vincere la guerra". (ANSA).