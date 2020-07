Cantieri autostrade: prime code rientro

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - Il rientro anticipato dalle spiagge liguri verso la Lombardia e il Piemonte, per evitare gli ingorghi serali, sta creando i primi disagi. In A7 si registrano due chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano. In A10, in direzione Genova, quattro chilometri di coda tra il bivio A10/inizio complanare Savona e Albisola e un chilometro di coda, in direzione Genova, tra Arenzano e e il bivio A10/A26 Trafori. Infine in A26, in direzione Gravellona Toce, ci sono due chilometri di coda tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.