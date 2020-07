Coronavirus: tre nuovi positivi e 42 guariti

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Tre nuovi positivi al Covid in Liguria a fronte di 1414 test effettuati per un totale da inizio pandemia di 151324 accertamenti. I positivi sono complessivamente 1306, 39 meno di ieri e sono così distribuiti: 107 nella provincia di Savona, 24 in quella della Spezia, 93 a Imperia, 925 a Genova, 53 sono residenti fuori regione e 104 in accertamento. Nelle ultime 24 ore non si sono registradi decessi, come ormai avviene da giorni: i morti totali sono 1558.

Gli ospedalizzati sono 46, uno meno di ieri: di questi 3 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 240 persone, 3 più di ieri, i Guariti nelle ultime 24 ore sono stati 42 per un totale di 7123. In sorveglianza attiva ci sono 448 persone (ANSA).