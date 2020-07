Crolla cornicione e abbatte terrazzino

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Paura nella notte a Campomorone nell'entroterra di Genova per un cornicione caduto da un edificio nel pieno centro, in via Gavino, che ha abbattuto anche un balconcino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino all'alba. Secondo quanto ricostruito, sarebbero caduti una decina di metri di cornicione dal tetto. Il balcone era già inagibile perché una parte della soletta si era spezzata e staccata. L'area è stata transennata. Al piano terra dello stabile c'è un laboratorio di analisi molto frequentato durante il giorno. Non ci sono stati feriti né mezzi danneggiati. (ANSA).